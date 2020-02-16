ارتفاع البوري والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما ارتفع سعر الجمبري الممتاز بقيمة 20 جنيها ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.