أسعار الدولار تتراجع في عدد من البنوك مع بداية تعاملات الأحد 16-2-2020

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي مصر، والبركة عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.