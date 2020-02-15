قبل اجتماع المركزي المرتقب.. أسعار الفائدة على حساب التوفير في 3 بنوك

كتبت- منال المصري:

تتأهب البنوك لقرار البنك المركزي المصري بنهاية الأسبوع الجاري بحسم سعر الفائدة، لدراسة مزيدًا من خفض الفائدة مجددا على الأوعية الإدخارية المختلفة مثل حسابات التوفير والشهادات.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل للمرة الثانية خلال العام الجاري، بعدما قررت تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع لها في 2020.

ويأتي الاجتماع وسط توقعات من محللين ومصرفيين باتجاه البنك المركزي للخفض بنسبة 1% لتحفيز عجلة الإنتاج، وزيادة معدلات الإقراض.

وتقدم البنوك فائدة على حسابات التوفير لتحفيز العملاء لفتح حسابات لديهم ولكن تتباين معدلات الفائدة من بنك إلى أخر، وكذلك تتدرج الفائدة على الحسابات في البنك الواحد حسب دورية صرف الفائدة وشريحة الحساب.

وخفضت كافة البنوك خلال آخر 5 أشهر الفائدة على حسابات التوفير والشهادات والودائع والقروض أكثر من مرة تماشيا مع قرار البنك المركزي الذي خفض الفائدة 3.5% خلال هذه الفترة.

وبدأت نسبة كبيرة من البنوك مؤخرا من بينهم البنوك العامة الأهلي ومصر والقاهرة تقسيم الفائدة على شريحة الحساب، ويرتفع العائد على الحسابات المرتفعة بهدف تقليل تكلفة عبء الفائدة على البنوك للشرائح منخفضة القيمة.

وتصرف البنوك الفائدة على حسابات التوفير حسب رغبة العميل شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي.

وتضع البنوك حدًا أدنى لاستحقاق الفائدة على حساب التوفير، وإذا قل عن مبلغ معين لا يتم صرف فائدة بل بعض البنوك الخاصة تفرض غرامة مإلىة شهرية على العميل.

وتصدر البنوك كارت خصم مباشر على كل حساب توفير لتمكين العميل من إجراء أي عملية سحب أو أيداع أو الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الإلى على مدار 24 ساعة.

ويعرض مصراوي سعر الفائدة على حسابات التوفير العادية في البنوك العامة الثلاثة الذين يستحوذون على نسبة تزيد عن 50% من إجمإلى حسابات العملاء في البنوك وهم بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر.

1-البنك الأهلي:

حساب التوفير العادي في البنك الأهلي المقسم إلى 4 شرائح:

يبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب: من ألف جنيه.

لاتصرف فائدة على المبالغ الأقل من 3 آلاف جنيه.

الشريحة الأولى: أكثر من( 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه): تتراوح نسبة الفائدة بين 5.5% سنويا تقسم لتصرف شهريًا، أو 5.6% سنويا تقسم لتصرف كل 3 أشهر أو 5.65% سنويا تقسم لتصرف كل 6 أشهر، أو5.75% تصرف سنويًا.

الشريحة الثانية أكثر من (5 آلاف جنيه إلى 100 آلاف جنيه): تتراوح نسبة الفائدة بين 6.3% سنويا تقسم لتصرف شهريًا، أو 6.35% سنويا تقسم لتصرف كل 3 أشهر، أو 6.4% سنويا تقسم لتصرف كل 6 أشهر، أو 6.5% تصرف سنويًا.

الشريحة الثالثة أكثر من (100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه): تتراوح نسبة الفائدة بين 7% سنويا لتصرف شهريًا أو 7.10% سنويا تقسم لتصرف كل 3 أشهر، أو 7.15% سنويا تقسم لتصرف كل 6 أشهر أو 7.25% للعائد السنوي.

الشريحة الأخيرة أكثر من (نصف مليون جنيه إلى أكثر): تتراوح نسبة الفائدة بين 7.7% سنويا تقسم لتصرف شهريًا، أو 7.75% سنويا تقسم لتصرف كل 3 أشهر، أو 7.85% سنويا تقسم لتصرف كل 6 أشهر، أو 8% للعائد سنوي.

2-بنك مصر:

حساب التوفير العادي في بنك مصر المقسم إلى 5 شرائح:

الحد الأدنى لفتح الحساب: يبدأ من 1500 جنيه.

الحد الأدنى لصرف فائدة: يشترط ألا يقل الحساب عن 1500 جنيه.

الشريحة الأولى من (1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه): تتراوح نسبة الفائدة بين 5.25% سنويا تقسم لتصرف شهريًا، أو 5.5% سنويا تقسم لتصرف كل 3 أشهر، أو 5.625% سنويا تقسم لتصرف كل 6 أشهر، أو 5.75% للعائد سنوي.

الشريحة الثانية من (5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه): تتراوح نسبة الفائدة بين 5.75% سنويا تقسم لتصرف شهريًا، أو 6% سنويا تقسم لتصرف كل 3 أشهر، أو 6.125% سنويا تقسم لتصرف كل 6 أشهر، أو 6.25% للعائد السنوي.

الشريحة الثالثة من (50 ألف جنيه إلى ربع مليون جنيه): تتراوح نسبة الفائدة بين 6.25% سنويا تقسم لتصرف شهريًا، أو 6.5% سنويا تقسم لتصرف كل 3 أشهر، أو 6.625% سنويا تقسم لتصرف كل 6 أشهر، أو 6.75% للعائد السنوي.

الشريحة الرابعة من (ربع مليون جنيه إلى نصف مليون جنيه): تتراوح نسبة الفائدة بين 6.75% سنويا تقسم لتصرف شهريًا، أو 7% سنويا تقسم لتصرف كل 3 أشهر، أو 7.125% تقسم لتصرف كل 6 شهور، أو 7.25% للعائد السنوي.

الشريحة الخامسة من (نصف مليون جنيه إلى أكثر): تتراوح نسبة الفائدة بين 7.25% سنويا تقسم لتصرف شهريًا، أو 7.5% تقسم لتصرف كل 3 أشهر، أو 7.625% سنويا للعائد النصف سنوي، أو7.75% للعائد السنوي.

3-بنك القاهرة:

حساب التوفير العادي في بنك القاهرة المقسم 4 شرائح:

الحد الأدنى لفتح الحساب: يبدأ من ألف جنيه.

الحد الأدنى لاستحاق الفائدة: لا يقل المبلغ عن 5 آلاف جنيه.

الشريحة الأولى من (5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه): تتراوح نسبة الفائدة بين 5% سنويا تقسم لتصرف شهريًا، أو 5.25% سنويا تقسم لتصرف كل 3 أشهر، أو 5.5% سنويا تقسم لتصرف كل 6 أشهر، أو 5.75% للعائد السنوي.

الشريحة الثانية من (100 ألف جنيه إلى مليون جنيه): تتراوح نسبة الفائدة بين 5.25% سنويا تقسم لتصرف شهريًا، أو 5.75% سنويا تقسم لتصرف كل 3 أشهر، أو 6.25% سنويا تقسم لتصرف كل 6 أشهر، أو6.75% للعائد السنوي.

الشريحة الثالثة من ( مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه): تتراوح نسبة الفائدة بين 7.25% سنويا تقسم لتصرف شهريًا، أو 7.75% سنويا تقسم لتصرف كل 3 أشهر، أو 8.25% سنويا تقسم لتصرف كل 6 أشهر، أو 8.5% للعائد السنوي.

الشريحة الرابعة من ( 2 مليون جنيه إلى أكثر): تتراوح نسبة الفائدة بين 9.25% سنويا تقسم لتصرف شهريًا، أو 9.75% سنويا تقسم لتصرف كل 3 أشهر، أو 10.25% سنويا تقسم لتصرف كل 6 أشهر، أو 10.75% للعائد السنوي.