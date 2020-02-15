وزيرة الصناعة: عرض تصور متكامل عن مشاركة مصر في إكسبو دبي على رئيس الوزراء الأسبوع المقبل

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت، إن الوزارة شكلت فريق عمل من شباب مؤهل من الوزارة للمتابعة اليومية لمستجدات مشاركة مصر في معرض إكسبو دبي 2020 حتى يتسنى المشاركة بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر في قلب المنطقة.

وأضافت في أول مؤتمر صحفي لها، إن إكسبو دبي 2020، فرصة كبير للترويج لمصر وتجربتها في الإصلاح الاقتصادي ومشروعاتها القومية الكبرى، وليس فقط مشاركة الشركات المصرية لتسويق منتجاتها.

"هذا المعرض فرصة لتسويق مصر ونجاحها ومشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة والطرق والإسكان وغير ذلك".

وقالت الوزيرة إنها عقدت لقاء موسع مع كافة الوزارات المعنية للوقوف على رؤية كافة الجهات المعنية، وإنها ستعرض تصور نهائي عن مشاركة مصر بالمعرض خلال الأسبوع المقبل على رئيس مجلس الوزراء.

وإكسبو دبي 2020، تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 10 أبريل 2021، وهو معرض عالمي يقام كل 5 سنوات، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تستضيفها دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط.