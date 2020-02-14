"ورد ولا عزومة".. زيادة في إنفاق المصريين على المطاعم بالفلانتين (فيديوجرافيك)
03:10 م الجمعة 14 فبراير 2020
كتبت- شيماء حفظي:
ارتفع إجمالي تعاملات المصريين بماستركارد خلال "عيد الحب" بنسبة 46% في 3 سنوات لتصل إلى أكثر من 12 مليون دولار العام الماضي وفقا لمؤشر "ماستركارد السنوي للحب".
ويظهر الفيديوجرافيك التالي، أبرز الهدايا التي أنفق عليها المصريون للاحتفال بالفلانتين.
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