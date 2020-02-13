البترول توقع اتفاقية مع "كفو" الإماراتية لتوفير خدمات توصيل الوقود بمصر

كتب- علاء حجاج:

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول، مذكرة تفاهم، مع شركة "كفو" الإماراتية للتكنولوجيا الناشئة، التي أطلقت أول تطبيق ذكي لتوصيل الوقود بحسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتبدأ الشركة بموجبها توفير الدعم وفق القوانين التنظيمية المصرية وانطلاق عملياتها على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الخميس، جرى توقيع الاتفاقية بحضور طارق الملا وزير البترول، وذلك خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول 2020 "إيجبس 2020"، والذي يختتم أعماله اليوم بالقاهرة.

وقالت الشركة إن الاتفاقية هي بمثابة شهادة على التزام مصر ببناء اقتصاد رقمي ودعم أهداف الاستدامة والمحافظة على البيئة، مع العمل في الوقت نفسه على توفير وظائف في مجال التكنولوجيا الفائقة وتطوير مهارات الكوادر المصرية.

وأضافت الشركة أنها تتبنى مفهوم توصيل الخدمة "في أي وقت وإلى أي مكان" إلى مركبات عملائها من خلال هذا التطبيق الذكي، المتسم بالسرعة والأمان وسهولة الاستخدام.

وذكرت أنها تمكنت منذ تأسيسها في دولة الإمارات، من تزويد الوقود لعملائها نحو مليون مرة ، سواء في منازلهم أو أماكن أعمالهم، أو أي مكان متاحة فيه سيارة العميل، عن طريق 180 شاحنة مصممة لهذا الغرض، حيث تقوم فكرة عمل هذه التكنولوجيا على تحديد موقع السيارة ونوع وكمية الوقود المطلوب من قبل العميل عبر التطبيق الذكي.

وقال طارق الملا وزير البترول: "لقد أصبحت مصر بيئة خصبة للشركات الناشئة المبتكرة، مثل شركة كفو، في إطار المساهمة في تعزيز المقومات الاقتصادية الراسخة التي تمتلكها البلاد وتركيبتها السكانية التي تُعد الأكبر بالمنطقة إذ تغلب عليها شريحة الشباب، وهو ما يعزز توسعها وازدهارها".

وأضاف: "لا يزال قطاع النفط والغاز بمصر يحظى بأهمية جوهرية من الناحية الاستراتيجية، وبلغ مرحلة من النضج تمكنه من الانطلاق إلى آفاق أرحب. ولا شك أن توفر تكنولوجيا جديدة وواعدة وخبرات تقنية ستعزز من تواجدها وتؤتي أثراً إيجابياً في هذا المجال، ولاسيما في مناطق عالية الكثافة السكانية".

وأشارت الشركة إلى أن مصر ستشكّل ثاني أكبر سوق لعمليات الشركة خارج دولة الإمارات، منذ بدء تطبيق تقنيتها في الدولة في نوفمبر 2018.

وقال راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كفو": "تأخذ كفو على عاتقها مهمة المساهمة في تحقيق التحول الإيجابي من خلال توفير خدمة تكنولوجية مبتكرة للتزوّد بالوقود وفق ما يناسب الإحتياجات. واليوم، فنحن سعداء بالإعلان عن توقيع الاتفاقية مع وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، ما يشكّل علامة فارقة بالنسبة لنا للتوسع بعملياتنا في أسواق عالمية أخرى".

وقالت الشركة إن الشباب الذين يتقنون استخدام التكنولوجيا المتطورة وتقنيات التواصل الحديثة يشكلون شريحة كبيرة بين تعداد السكان في مصر، والذي يجعلها في طليعة جهود تبني الخدمات المتطورة عبر الأجهزة النقالة، وهي سوق واعد يحظى بإمكانيات جذابة بالنسبة لـ "كفو" ولشركائها في المستقبل.

وأضافت الشركة أنها تستعين بتقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بما يمكّنها من توفير تجربة عالمية المستوى، والتنبؤ باحتياجات العملاء لإتاحة الفرصة لهم للتزوّد بخدماتها في أي وقت ومن أي مكان، بحسب ما يناسب متطلباتهم.