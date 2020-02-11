أسعار النفط ترتفع 1% برغم استمرار قلق المستثمرين تجاه كورونا

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط حوالي 1%، اليوم الثلاثاء، اقتداء بموجة صعود في أسواق الأسهم، لكن القلق مازال يساور المستثمرين حيال فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين حتى الآن، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 53 سنتا بما يعادل نحو 1% إلى 53.80 دولار للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولار.

وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو حوالي 1% مسجلا 50.18 دولار للبرميل.

لكن كلا الخامين مازال منخفضا أكثر من 20% عن أعلى مستويات يناير الماضي.

وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، متحدثة لرويترز، "يبدو أن معنويات إيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام".

وتابعت "التعافي فاتر وقد يكون قصير الأجل إذ من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الطاقة ضعيفا في الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس، وسيكون من الضروري أن تخرج أوبك+ وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط".