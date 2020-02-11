أكثر الكلمات إنتشاراً

إيجبس 2020 محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

أسعار الدولار تنخفض في بنكي الأهلي والقاهرة مع بداية التعاملات

10:40 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
أسعار الدولار تنخفض في بنكي الأهلي والقاهرة مع بداية التعاملات

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، والبركة إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 4 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الجنيه المصري

الخبر التالى:

تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يفتتح الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض "إيجبس 2020" (اضغط للتفاصيل)