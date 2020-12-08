وفد الوكالة الإيطالية يزور الروبيكي. . ومنحة 3 ملايين يورو لدعم عدة قطاعات في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

استقبلت مدينة الجلود بالروبيكي، وفدا من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك في إطار توجيهات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بأهمية التعاون مع المؤسسات وكافة الجهات للارتقاء بالمنتجات الجلدية المصرية وبصفة خاصة المنتجات تامة الصنع.

وبحسب بيان وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، استهدفت هذه الزيارة الوقوف على آخر تطورات العمل بالمدينة واستعراض إمكانيات الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الوكالة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمشروعات دباغة وتصنيع الجلود بالروبيكى.

وقال المهندس محمود محرز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني، إن الوفد الايطالى ضم كلا من مارتينو ميلي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، باولو ألمنتاري المستشار التجاري بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، أشرف ارميا ممثل السفارة الإيطالية.

وحضر الزيادة من الجانب المصري اللواء حافظ حسن مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون المالية والإدارية والمشرف على المراكز التكنولوجية، والمهندس إمام السعيد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، والدكتورة عبير السعدي مستشار الوزيرة للمشروعات التنموية، وأحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة.

واستعرض محرز، مراحل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي بدءً من العمل بمنطقة مجرى العيون ووصولاً إلى الوضع الحالي في المدينة.

وطالب محرز الجانب الايطالى بتقديم الدعم لعدد من المشروعات بالمدينة تشمل إنشاء مركز تكنولوجي مجهز للمنتجات النهائية تامة الصنع، ومركز للتصميم والموضة، ومركز للتدريب للمرحلة الثالثة بالمدينة تمهيداً لإنشاء وتشغيل الـ100 مصنع للمنتجات النهائية، وذلك وفقاً للتوجيهات الرئاسية والمتابعة المستمرة من وزيرة التجارة والصناعة.

وأشار محرز إلى أهمية التعاون بين الجانبين فيما يتعلق برفع قدرات محطات الصرف والمعالجة وتطوير منطقة الـ 100 مصنع.

وقال مارتينو ميلي مدير الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية، إنه جاري العمل حالياً على مشروع منحة بقيمة 3 مليون يورو لتطوير عدد من المشروعات الإنتاجية في مصر في مجالات الجلود والرخام والأثاث.

ووفقا لقول ميلي، تشمل المنحة مليون يورو مدينة الروبيكي لدعم مشروع الـ 100 مصنع صناعات المنتجات النهائية للجلود، ومليون يورو لصناعة الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان، ومليون يورو لصناعة الأثاث بمدينة دمياط.

وأشار ميلي، إلى أنه يجري حالياً اعداد بروتوكول تعاون بين الوكالة الايطالية والمراكز التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة تستهدف نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية الايطالية المتطورة للصناعة المصرية.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر وايطاليا لتطوير مدينة الأثاث بدمياط خاصة فيما يتعلق بمشروعات تجهيز مركز تكنولوجيا الأثاث ومركز التصميم والتدريب، بحسب بيان التجارة.

وقام الوفد الايطالى بجولة ميدانية تفقدية لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، حيث تم تفقد 3 مدابغ وزيارة المركز التكنولوجي و المدبغة النموذجية ومحطات الصرف والمعالجة.

وقدمت ايطاليا سابقا دعماً مشروع مدينة الجلود بالروبيكي لإنشاء مشروعات البنية التحتية، والمركز التكنولوجي لدباغة الجلود، وتطوير خدمات الدعم الفني، وتوفير المعدات، والمعامل الكيميائية والفيزيائية للحصول على شهادات الجودة وتقديم خدمات متميزة للصناع .