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ارتفاع كبير بأسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. والجرام يصعد 11 جنيهًا

12:59 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
ارتفاع كبير بأسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. والجرام يصعد 11 جنيهًا

الدهب

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر جرام الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام الواحد 11 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 808 جنيهات مقابل 797 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 693 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 923 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6464 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بنسبة 0.08%، وصعد سعر الأوقية بنحو 1.41 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1864 دولارا في تمام الساعة 12:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب تراجعت في السوق المحلي 3 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات أمس الاثنين.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24 الذهب

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