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أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة بالعبور اليوم الاثنين

10:53 ص الإثنين 07 ديسمبر 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة بالعبور اليوم الاثنين

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الرومان 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، بينما تراجع سعر كيلو الجوافة 1.5 جنيه، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 و6.25 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و3.25 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.75 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

أسعار الخضر الطماطم البطاطس الملوخية أسعار الفاكهة الرمان الجوافة

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