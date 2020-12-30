هيرميس تعلن إتمام إصدار صكوك بقيمة 600 مليون جنيه لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

القاهرة- مصراوي:

قالت المجموعة المالية هيرميس اليوم الأربعاء إنها أتمت عملية إصدار صكوك بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «CIRA»، وهي أكبر شركة قطاع خاص في مجال الخدمات التعليمية المتكاملة بالسوق المصرية.

يذكر أن الصكوك التي تم إصدارها قابلة للتداول في البورصة المصرية مع إمكانية السداد المعجل بحسب قرارات الجهة المقترضة، علمًا بأنها غير قابلة للتحويل إلى أسهم وفترة استحقاقها 7 سنوات، وحصلت كلٍ من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «CIRA» والصكوك المذكورة على تصنيف ائتماني «A» من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين «ميريس»، بحسب بيان اليوم من هيرميس.

وقال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الصفقة الجديدة تضاف إلى سلسلة صفقات القطاع في ترتيب الدين، حيث تأتي كعاشر صفقة تنفذ خلال العام.

وتمثل الصفقة أول عملية إصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة المصرية في قطاع التعليم المصري، ولاقى الإصدار إقبالًا ملحوظًا في ضوء تغطيته بمعدل 2.3 مرة، مما مكن بدء طلبات الاكتتاب وإغلاقها في نفس اليوم، بحسب البيان.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمنسق العالمي الأوحد للصفقة، وكذلك المنظم الأوحد للإصدار ومدير الطرح الأوحد، فيما قامت المجموعة المالية هيرميس بدور الشركة المصدرة. كما تم إسناد ضمان تغطية الاكتتاب إلى أربعة بنوك، شملت البنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس.