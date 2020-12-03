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مبيعات المستثمرين الأجانب تهبط بالبورصة في آخر جلسات الأسبوع

02:57 م الخميس 03 ديسمبر 2020
مبيعات المستثمرين الأجانب تهبط بالبورصة في آخر جلسات الأسبوع

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بشكل طفيف، بنسبة 0.08% إلى مستوى 11015 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 29 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 19.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 9.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.16% إلى مستوى 11023 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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