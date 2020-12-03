معدل الفقر في مصر يتراجع لأول مرة خلال 21 عاما (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019-2020، وذلك خلال مؤتمر بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبحسب نتائج البحث، انخفضت نسبة الفقر في مصر لأول مرة منذ نحو 21 عاما، حيث وصل إلى 29.7% من عدد السكان، مقابل 32.5% في بحث عام 2017-2018 حينما انعكست آثار بعض إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي سلبا على مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز الأرقام المتعلقة بالفقر والدخل بالبحث التي تم ذكرها خلال مؤتمر اليوم على لسان وزيرة التخطيط، في حين لم تفرج الحكومة بعد عن كامل محتوى نتائج البحث.