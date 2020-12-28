5 خطوات اتخذتها مصر في 2020 نحو التحول لمركز إقليمي لتجارة الغاز والنفط

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه تم تنفيذ العديد من الخطوات خلال عام 2020 فى سبيل تحقيق استراتيجيتها للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأضافت أنه يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 3 محاور أساسية (داخلية، وسياسية، وفنية) وذلك في ظل إيمان كامل من مصر بأن دورها الريادي ورؤيتها في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول.

وذكرت الوزارة أن من بين الخطوات التي اتخذتها خلال العام الجاري في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية:

1- الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء.

2- إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمي للغاز.

3- توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتي مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.

4- يجري العمل على إعداد الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.

5- تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية.