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تراجع الخيار البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

10:22 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
تراجع الخيار البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الخيار البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 1.5 و3.5 جنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 1.25 و2.75 جنيه.

البصل بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

،الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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