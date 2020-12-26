"قطاع الأعمال" و"أولام- مصر" تدرسان الشراكة في نشاط التجارة وحليج الأقطان

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت وزارة قطاع الأعمال العام مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، وشركة "أولام -مصر"، وذلك بشأن دراسة الشراكة في نشاط تجارة وحليج الأقطان، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وذكر البيان أن التوقيع يأتي في ضوء إعادة هيكلة 9 شركات تابعة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، يعملون في مجال حليج وتجارة الأقطان ودمجها في كيان جديد واحد، في إطار تنفيذ خطة إصلاح شاملة لشركات القطن والغزل والنسيج.

وشهد توقيع الاتفاق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

ويتمثل النمط المقترح للتعاون هو ضخ شركة أولام استثمارات لزيادة رأس المال في شركة تجارة وحلج القطن الجديدة (الناتجة عن اندماج الشركات التسع القائمة).

وتبلغ حصة الأسهم المعروضة ما بين 25 -30%، وذلك دون أن تتملك الشركة الجديدة أرض المحالج، بسحب البيان.

وتتضمن مذكرة التفاهم التنسيق بين جهود الطرفين لتعزيز إمكانية تتبع القطن المصري في مراحل الزراعة والتجارة والحلج، واحتمالية إنتاج زيت بذرة القطن والعلف الحيواني من مخلفات الحلج، وتجارة القطن من خلال الشراء من المزارعين عبر نظام المزاد الجديد وبيعه فى الأسواق المحلية والدولية.

وذكر البيان أنه سيتم حلج القطن باستخدام المحالج السبعة الجديدة، لتوفير قطن خالي من الشوائب ويمكن تتبعه، وبالتالي تعزيز تنافسية المنتجات القطنية المصرية ذات القيمة المضافة المحلية في الأسواق الدولية.

ويتمثل مجال آخر محتمل للتعاون – بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين – في تسويق كل حزمة منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة دوليًا، من القطن المحلوج إلى الغزل والأقمشة وبعض المنتجات النهائية.

وقال البيان إن مدة مذكرة التفاهم 4 أشهر؛ يتم خلالها دراسة الشكل النهائي للشراكة وشروطها.