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تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق الجملة

10:34 ص السبت 26 ديسمبر 2020
تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق الجملة

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم السبت ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، مقارنة بأمس.

وسجل سعر كيلو الجمبري اليوم، بين 300 جنيه و380 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 38 و 42 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور

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