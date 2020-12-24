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تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

10:32 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

سوق الخضار


كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار الطماطم، والكوسة، والباذنجان البلدي بين 25 و55 قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفعت أسعار البصل، والبرتقال البلدي، والبرتقال السكري بين 25 قرشا وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، بتراجع 55 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.75 جنيه.

البصل بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

سوق الخضروات أسعار الخضر أسعار الفاكهة

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