أسعار الذهب العالمية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية للجلسة الثانية على التوالي، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.36%، بزيادة نحو 6.6 دولارا مقارنة بختام تعاملات أمس، لتسجل 1867.5 دولار في تمام الساعة 9:34 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.

وكانت أسعار الذهب صعدت بالبورصات العالمية إلى 1860.8 دولار للأوقية، بختام جلسة أمس.