أسعار الذهب العالمية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية للجلسة الثانية على التوالي، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة بلومبرج.
وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.36%، بزيادة نحو 6.6 دولارا مقارنة بختام تعاملات أمس، لتسجل 1867.5 دولار في تمام الساعة 9:34 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.
وكانت أسعار الذهب صعدت بالبورصات العالمية إلى 1860.8 دولار للأوقية، بختام جلسة أمس.
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