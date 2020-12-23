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أسعار الذهب العالمية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء

09:48 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020
أسعار الذهب العالمية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية للجلسة الثانية على التوالي، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.36%، بزيادة نحو 6.6 دولارا مقارنة بختام تعاملات أمس، لتسجل 1867.5 دولار في تمام الساعة 9:34 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.

وكانت أسعار الذهب صعدت بالبورصات العالمية إلى 1860.8 دولار للأوقية، بختام جلسة أمس.

أسعار الذهب الذهب

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