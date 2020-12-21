الإمارات تصبح الشريك التجاري الأول لمصر في عام أزمة كورونا (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

انتزعت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بين شركاء مصر التجاريين من الصين خلال العام المالي الماضي، متخطية كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، جاءت الإمارات على رأس قائمة أبرز الشركاء التجاريين لمصر خلال العام المالي الماضي بحجم تبادل تجاري نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، بنسبة زيادة 29.5%.

وجاء ذلك بعد زيادة الصادرات المصرية إلى الإمارات خلال العام الماضي إلى نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2018-2019 بنسبة زيادة 43.8%.

كما زادت الواردات المصرية من الإمارات خلال العام المالي 2019-2020 إلى نحو 4.4 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار خلال العام المالي قبل الماضي بنسبة زيادة 20.9%.

وجاءت الصين في المركز الثاني، بحسب بيانات البنك المركزي، بين أبرز الشركاء التجاريين لمصر خلال العام المالي الماضي بحجم تبادل تجاري نحو 7 مليارات دولار مقابل نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة زيادة 7.5%.

وزادت الواردات المصرية من الصين إلى نحو 6.6 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي قبل الماضي بنسبة زيادة 10%.

بينما انخفضت الصادرات المصرية إلى الصين لنحو 391.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل نحو 493.2 مليون دولار خلال العام المالي قبل الماضي بنسبة تراجع 20.6%.

وجاءت الولايات المتحدة كثالث أبرز شريك تجاري لمصر خلال العام المالي الماضي بحجم تبادل تجاري نحو 5.6 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار في العام المالي 2018-2019 بنسبة تراجع 10.2%.

وتراجعت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام المالي الماضي إلى نحو 2.4 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار في عام2018-2019 بنسبة هبوط 15.8%.

كما انخفضت الواردات المصرية من الولايات المتحدة في العام الماضي إلى نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 3.4 مليار دولار في عام 2018-2019 بنسبة تراجع 5.5%.

وجاءت السعودية في المركز الرابع بين أبرز الشركاء التجاريين لمصر خلال العام المالي الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 5.2 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار في عام 2018-2019 بنسبة تراجع 12.4%.

وزادت الصادرات المصرية للسعودية إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 1.1 مليار دولار في عام 2018-2019 بنسبة زيادة 20.2%.

بينما انخفضت الواردات المصرية من السعودية خلال العام الماضي إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل نحو 4.9 مليار دولار خلال عام 2018-2019 بنسبة هبوط 19.4%.

وفي المركز الخامس بين أبرز الشركاء التجاريين لمصر، جاءت المملكة المتحدة متخطية روسيا وإيطاليا وألمانيا بحجم تبادل تجاري 4.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 4.2 مليار دولار في عام 2018-2019 بنسبة زيادة 4.7%.

وزادت الواردات المصرية من المملكة المتحدة إلى نحو 2.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 2.4 مليار دولار خلال عام 2018-2019 بنسبة زيادة 8.9%.

بينما انخفضت الصادرات المصرية من المملكة المتحدة إلى نحو مليار و830.8 مليون دولار خلال العام المالي الماضي مقابل نحو مليار و845.5 مليون دولار بنسبة تراجع طفيفة 0.8%.

بينما انخفض حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بشكل ملحوظ خلال العام الماضي إلى نحو 3.1 مليار دولار مقابل نحو 4.8 مليار دولار العام المالي 2018-2019 بنسبة هبوط 34.3%.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الواردات المصرية من روسيا خلال العام المالي الماضي إلى نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار في عام 2018-2019 بنسبة هبوط 36.6%، وهو ما قد يعود لتراجع واردات مصر من القمح الروسي.