البورصة المصرية تهبط 2.8% بسبب سلالة كورونا الجديدة

كتبت- شيرين صلاح:

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 2.83% إلى مستوى 10581 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 6.67%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 280 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 255.6 مليون جنيه، والعرب حوالي 24.2 مليون جنيه.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن البورصة المصرية تأثرت خلال جلسة اليوم، مثلها مثل باقي البورصات العالمية والخليجية من أخبار انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وأضاف النمر، أن البورصات على مستوى العالم تراجعت نتيجة إعلان بريطانيا أمس عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأوقفت البورصة التعاملات خلال جلسة اليوم لمدة نصف ساعة من أجل وقف الخسائر.

وهذه هي المرة الأولى التي توقف فيها إدارة البورصة التداولات منذ مارس الماضي عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار حول العالم.

وأعلنت بريطانيا أمس الأحد، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة، مما نتج عنها إغلاق حركة الطيران لمعرفة إلى أي مدى وصل تحور السلالة الجديدة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% إلى مستوى 10890 نقطة.

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