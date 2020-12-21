محادثات عام والنتيجة الفشل.. تسلسل زمني لصفقة بيع فودافون مصر

كتب-علاء حجاج

أسدلت شركة فودافون العالمية الستار اليوم الاثنين على صفقة بيع حصتها في "فودافون مصر" لصالح شركة الاتصالات السعودية STC، بعد إعلانها فشل المفاوضات التي استمرت قرابة عام.

وأعلنت شركة فودافون العالمية في بيان صحفي اليوم عن إنهاء مباحثاتها مع شركة الاتصالات السعودية (STC) بشأن بيع حصة فودافون البالغة 55٪ في فودافون مصر.

وقال نيك ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون في بيان صحفي نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني "نعتقد أن الحكومة المصرية ملتزمة بإطار عمل مثالي لقطاع الاتصالات، مما سيمكن فودافون مصر من تحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي وإنشاء مركز تكنولوجي لدعم نمونا في المنطقة الأفريقية".

ويرصد مصراوي في السطور التالية التسلسل الزمني لصفقة بيع 55% من فودافون مصر منذ الإعلان عنها حتى التأجيل بسبب كورونا، وصولًا بفشل المفاوضات.

- 29 يناير 2020:

أعلنت شركتا الاتصالات السعودية STC وفودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، مقابل 2.39 مليار دولار

- 30 يناير 2020:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانا رسميا قال فيه، إنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

- 23 فبراير 2020:

عينت الشركة المصرية للاتصالات تحالف "هيرميس – سيتي بنك" كمستشار في صفقة فودافون مصر، واستعانت الشركة بالتحالف لدراسة البدائل الاستثمارية المتاحة في الصفقة بحكم امتلاك المصرية للاتصالات لـ 45% من فودافون مصر.

-13 أبريل 2020:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC، عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع "مجموعة فودافون" بغرض الاستحواذ على حصتها في شركة "فودافون مصر" والبالغة 55%، لمدة 90 يوماً ابتدءًا من تاريخ التوقيع، نظرًا لجائحة فيروس كورونا.

- 12 يوليو 2020:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بشراء 55% من شركة فودافون مصر لمدة 60 يومًا جديدة بسبب كورونا.

-13 سبتمبر 2020:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية في بيان للبورصة السعودية عدم التوصل لاتفاق مع مجموعة فودافون العالمية بشأن شراء حصتها في فودافون مصر.

وقالت فودافون العالمية إنه تم الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالبيع المحتمل لحصتها البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى الشركة السعودية.

وأوضحت أن على الرغم من انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم، لا تزال فودافون في نقاش مع STC لإتمام الصفقة في المستقبل القريب.

-20 ديسمبر 2020:

أعلنت شركة فودافون العالمية إنهاء مباحثاتها مع شركة الاتصالات السعودية (STC) بشأن بيع حصة فودافون البالغة 55٪ في فودافون مصر.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. فودافون تعلن فشل صفقة بيع وحدتها في مصر لشركة STC السعودية

فودافون مصر: رئيس الشركة ناقش مع السيسي البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات