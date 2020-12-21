تراجع كبير في البورصات الخليجية بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت البورصات الخليجية مع نهاية تداولات اليوم الاثنين بنسب كبيرة، وذلك بعد إعلان بريطانيا عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد أسرع انتشارا.

وهبط مؤشر السوق السعودي بنسبة 2.19% في نهاية تعاملات اليوم، إلى مستوى 8496 نقطة.

وتراجع سوق دبي المالي بنسبة 3.86% في نهاية تعاملات اليوم، كما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.79%.

وانخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.79%، كما انخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.32%.

وهبط مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.11%.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 2.8% قبل دقائق من إغلاق جلسة التداول.

وكان مؤشر EGX100 EWI بالبورصة المصرية هوى بنسبة 5%، مما دفع إدارة البورصة إلى إيقاف التداولات لمدة 30 دقيقة للحد من الخسائر، اليوم.

وقررت العديد من الدول العربية والأوروبية تعليق حركة الطيران مع بريطانيا وذلك لارتفاع عدد الإصابات جراء الموجة الثانية من جائحة كورونا، وترقبا للأخبار عن تحور السلالة الجديدة من الفيروس.

وعلقت السعودية حركة الطيران لمدة أسبوع قابلة للمد بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأعلنت بريطانيا أمس الأحد، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة، مما نتج عنها إغلاق حركة الطيران لمعرفة إلى أي مدى وصل تحور السلالة الجديدة.

سلالة كورونا الجديدة تهوي بالبورصة.. وإيقاف التداولات للحد من الخسائر

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