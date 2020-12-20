ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، جنيها واحدا للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 821 جنيهًا مقابل 820 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 939 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6568 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.