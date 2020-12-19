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وزيرة الصناعة: المصنعون ساعدونا خلال أزمة كورونا للحفاظ على استمرار الإنتاج

02:41 م السبت 19 ديسمبر 2020
وزيرة الصناعة: المصنعون ساعدونا خلال أزمة كورونا للحفاظ على استمرار الإنتاج

نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة

كتبت-شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الحكومة وتوجيهات الرئيس كانت واضحة بعدم توقف العملية الإنتاجية بسبب أزمة كورونا.

وأضافت خلال مشاركتها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم السبت أن العملية الإنتاجية تتضمن استمرار تشغيل المصانع واستمرار حركة التجارة وعمليات الشحن ومحاولة الحفاظ على أسواق الصادرات.

وأوضحت "سمحنا بزيادة الورديات للعمل في المصانع وهذا في عدد من القطاعات التي واجهت زيادة كبيرة في الطلب على منتجاتها مثل القطاع الصحي".

وأضافت أن رجال الصناعة وقفوا بجانب الحكومة خلال أزمة كورونا ولولاهم كنا مررنا بصعوبات كبيرة.

وأكدت الوزيرة أن سيتم إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل بداية العام الجديد.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فيروس كورونا

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