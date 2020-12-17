الإحصاء: 67% زيادة بقيمة صادرات مصر للإمارات في أول 9 أشهر من 2020

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدولة الإمارات خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 66.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وبحسب بيان من جهاز الإحصاء اليوم الخميس، سجلت صادرات مصر للإمارات 2.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وتصدر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى قائمة أهم خمس سلع صدرتها مصر للإمارات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 1.7 مليار دولار، يليها آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 127.3 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 110.3 مليون دولار.

كما صدرت مصر للإمارات في أول 9 أشهر من العام الجاري من بند الكتب والصحف والصور بقيمة 60.5 مليون دولار، ومن الفواكه والأثمار 53.4 مليون دولار.

وسجلت الواردات المصرية من دولة الإمارات انخفاضاً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، لتبلغ مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 18.5%.

ووفقا لجهاز الإحصاء، شهد التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، حيث سجل 3.4 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 26.6%.

وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر لتسجل 1.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 46.5%، وفقا للبيان.