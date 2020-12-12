أسعار الذهب العالمية تنهي الأسبوع على صعود

القاهرة-وكالات:

صعد سعر الذهب العالمي في نهاية تعاملات أمس-ختام الأسبوع- بنسبة 0.18%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ سعر أوقية الذهب في نهاية التعاملات 1839.8 دولار، مرتفعة بذلك 3.27 دولار عن بداية جلسة التعاملات.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.