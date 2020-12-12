أسعار الذهب العالمية تنهي الأسبوع على صعود
10:02 ص السبت 12 ديسمبر 2020
القاهرة-وكالات:
صعد سعر الذهب العالمي في نهاية تعاملات أمس-ختام الأسبوع- بنسبة 0.18%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
وبلغ سعر أوقية الذهب في نهاية التعاملات 1839.8 دولار، مرتفعة بذلك 3.27 دولار عن بداية جلسة التعاملات.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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