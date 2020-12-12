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أسعار الذهب العالمية تنهي الأسبوع على صعود

10:02 ص السبت 12 ديسمبر 2020
أسعار الذهب العالمية تنهي الأسبوع على صعود

أسعار الذهب

القاهرة-وكالات:

صعد سعر الذهب العالمي في نهاية تعاملات أمس-ختام الأسبوع- بنسبة 0.18%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ سعر أوقية الذهب في نهاية التعاملات 1839.8 دولار، مرتفعة بذلك 3.27 دولار عن بداية جلسة التعاملات.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب أسعار الذهب العالمية البورصات العالمية

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