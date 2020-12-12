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ناصف ساويرس يستحوذ على حصة في نادي أمريكي لكرة السلة والهوكي

10:35 ص السبت 12 ديسمبر 2020
ناصف ساويرس يستحوذ على حصة في نادي أمريكي لكرة السلة والهوكي

ناصف ساويرس

كتبت-ياسمين سليم:

وسع الملياردير المصري، ناصف ساويرس من استثماراته في مجال الرياضة، بعد أن أعلنت شركته NNS هولدنج للاسثتمار، حصة في شركةMadison Square Garden Sports Corp، المالكة لناديي نيويورك نيكس آند رينجرز لكرة السلة والهوكي بالولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج فإن شركة ساويرس استحوذت على 5.02% من شركة Madison Square Garden Sports Corp، وسترتفع هذه الحصة إلى 6.3% في مارس 2021.

وسيجعل هذا الاستثمار ساويرس أحد أكبر ثلاثة ملاك في أسهم الشركة الأمريكية.

وساويرس هو أغني رجل في مصر، وتبلغ ثروته نحو 6.4 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرج للأثرياء.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة Madison Square Garden Sports Corp حاليا 4.3 مليار دولار، أو 300 مليون دولار أقل مما قدرته مجلة فوربس لنادي نيكس، بحسب بلومبجر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستثمر فيها ساويرس في الرياضة، وفي 2018 استحوذ ساويرس على حصة الأغلبية في نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم وامتلك 55% من أسهم النادي، ضمن تحالف مع رجل الأعمال الأمريكي، ويس إيدينز.

ومنذ أيام اختارت مجلة فوربس الأمريكية، ساويرس في المركز الثالث، بقائمة أغنى مالكي الأندية الرياضية في بريطانيا.

كما يمتلك ساويرس حصة في شركة أديداس للملابس والمستلزمات الرياضية، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة الألمانية.

ناصف ساويرس كرة السلة الهوكي

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