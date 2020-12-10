السلع التي ارتفعت أسعارها.. التضخم السنوي يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل خلال نوفمبر الماضي أعلى مستوى له منذ يناير 2020.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي ليسجل 6.3% مقابل 4.6% في أكتوبر.

وفي المدن سجل معدل التضخم السنوي 5.7% خلال نوفمبر الماضي مقابل 4.5% خلال أكتوبر الماضي.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال عام 2020.

كما أظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل 1.1% خلال نوفمبر الماضي مقابل 2.3% في أكتوبر.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 0.8% خلال نوفمبر مقابل 1.8% خلال أكتوبرالماضي، وفقا لبيانات الجهاز.

ووفقا للجهاز، شهدت عدة سلع ارتفاعا ملحوظا في أسعارها خلال نوفمبر الماضي مقارنة بما كانت عليه في أكتوبر وجاء على رأسها الطماطم بنسبة زيادة 131.3%، والبسلة الخضراء بنسبة 46.6%، والبامية بنسبة 18.5%.

كما ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.7%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 1.5%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.3%، والمكرونة بنسبة 0.9%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.5%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.5%، وخدمات المستشفيات بنسبة 0.4%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.4%.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، في تعليق على أرقام التضخم، إن معدل التضخم في نوفمبر توقعات فاروس البالغة 0.3% شهريًا و5.4% سنويًا لإجمالي الجمهورية، و0.3% شهريًا و5.1% سنويًا في الحضر.

وأضافت أن الارتفاع في معدل التضخم الشهر الماضي جاء نتيجة نمو قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى نمو له منذ أبريل 2020، بعد النمو الضعيف للغاية والسلبي للفئة في بعض الأحيان خلال عامي 2019 و2020.

وذكرت رضوى أن تقلب أسعار الخضروات كان مسؤولاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال نوفمبر، حيث ظلت معظم الفئات مستقرة، بينما شهدت أسعار بعض الخضروات الرئيسية مثل الطماطم زيادة بنسبة 130% مقارنة بالشهر السابق.