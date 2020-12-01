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ارتفاع الكوسة وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:00 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
ارتفاع الكوسة وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والباذنجان البلدي، والبرتقال السكري بين 50 و75 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا، ليتراوح بين 1.5 و3.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الفاصوليا

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