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زيادة البوري وتراجع البلطي.. أسعار السمك الجملة في أسبوع

10:57 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
زيادة البوري وتراجع البلطي.. أسعار السمك الجملة في أسبوع

أسعار السمك

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع أسعار كيلو السمك البوري والجمبري، والبوري اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها يوم الجمعة الماضي.

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، ليتراوح بين 22 و25 جنيها، مقابل 25 و28 جنيها الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو الجمبري 30 جنيها مقارنة بيوم الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و380 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي خلال أسبوع، ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين خلال أسبوع، ليتراوح اليوم بين 42 و 48 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات عن الجمعة الماضي ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه، مقارنة بيوم الجمعة الماضي بسوق العبور.

أسعار السمك السمك البلطي السمك المكرونة السويسي الكابوريا السبيط

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