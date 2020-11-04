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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:26 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و24 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و46 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 50 و66 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيها.

ووصل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك البوري السمك المكرونة

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