البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% إلى مستوى 10529 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.79% إلى مستوى 10512 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.
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