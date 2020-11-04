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البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:18 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% إلى مستوى 10529 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.79% إلى مستوى 10512 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

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