أكثر الكلمات إنتشاراً

شيكابالا اغتيال زادة الطقس مارادونا فيروس كورونا أسعار الذهب نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

02:49 م الأحد 29 نوفمبر 2020
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% إلى مستوى 11009 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.35%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 52.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 45.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 97.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% إلى مستوى 10980 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

الخبر التالى:

بعد أن زادت خسائره.. هل يفقد الذهب بريقه بسبب لقاحات فيروس كورونا؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115183

    عدد المصابين

  • 102490

    عدد المتعافين

  • 6621

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 62004643

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1448646

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"مقترح يخضع للدراسة".. ضوابط اشتراطات البناء والتراخيص خلال المرحلة الانتقالية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا