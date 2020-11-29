تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 779 جنيهًا مقابل 780 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 677 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 891 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6232 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.