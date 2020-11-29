أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

12:51 م الأحد 29 نوفمبر 2020
تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 779 جنيهًا مقابل 780 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 677 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 891 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6232 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب

الخبر التالى:

تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج السكر في مصر إلى 2.8 مليون طن في الموسم الجديد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115183

    عدد المصابين

  • 102490

    عدد المتعافين

  • 6621

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 62004643

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1448646

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"مقترح يخضع للدراسة".. ضوابط اشتراطات البناء والتراخيص خلال المرحلة الانتقالية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا