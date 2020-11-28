تراجع البلطي والمكرونة.. تعرف على أسعار السمك بسوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والمكرونة والكابوريا خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي، اليوم بقيمة جنيه ليسجل في سوق الجملة بالعبور، بين 17 و18 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و380 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا اليوم 10 جنيهات مقارنة بمستوى أمس ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه، مقارنة بأسعار أمس بسوق العبور.

كما استقر سعر كيلو السمك البوري اليوم، ليتراوح اليوم بين 39 و45 جنيها.