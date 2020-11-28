مذكرة تفاهم بين الاتصالات وجامعة أوتاوا لتقديم ماجستير في الهندسة والحاسبات



كتب- علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجامعة أوتاوا الكندية لتقديم برنامج ماجستير مهني في الهندسة الكهربية والحاسبات في مسارى الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء والروبوتات.

وقال بيان من وزارة الاتصالات اليوم السبت إن هذا يأتي في ظل مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والتي تهدف إلى تنمية قدرات المتفوقين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وصقلهم بالعلم والخبرات العملية من خلال برنامج تعليمي وتدريبي متكامل بما يؤهلهم لتنفيذ مشروعات "مصر الرقمية" ويعزز من قدراتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية.

قال وزير الاتصالات في البيان إن الجامعة تعد واحدة من الجامعات المصنفة عالميا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف طلعت أن مصر بلد واعدة تتميز بأن أكثر من 20٪ من سكانها في الفئة العمرية من 18 حتى 29 عاما، كما أن أن هناك نحو 500 ألف خريج سنويا في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

وتشهد مصر نموًا سريعًا في مجالات الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، بحسب الوزير.

وقال إن مذكرة التفاهم مع جامعة أوتاوا تهدف إلى تقديم درجة الماجستير المهني في الهندسة للمتفوقين من خريجي الجامعات في برنامج الهندسة الكهربية والحاسبات وذلك في مسارى علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والروبوتات وإنترنت الأشياء؛ معربا عن تطلعه إلى تعاون مثمر مع جامعة أوتاوا في إطار مبادرة "بُناة مصر الرقمية".

من جانبه قال السفير لويس دماس السفير المرشح لكندا بالقاهرة إن دولة كندا تعد شريكا متميزا فى مجالات البحوث والتطوير ومصدر للمعرفة والابتكار والإبداع وذلك في إطار السعي نحو بناء أجيال جديدة تمتلك المعرفة والابتكار؛ معربا عن تطلعه إلى بناء جسور جديدة بين مصر وكندا من خلال هذه الشراكة؛ ومشيدا بالجهود المبذولة من كافة الشركاء من أجل تحقيق هذا التعاون في هذه المبادرة بهدف توفير فرص للتعلم وبناء القدرات التنافسية.

هذا وتعد جامعة أوتاوا واحدة من أفضل الجامعات البحثية في كندا وهي جامعة رائدة على المستوى الوطني في مجال الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التطبيقي والتعلم الآلي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء والروبوتات.

وتحتل جامعة أوتاوا مكانة متقدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي المسئول من خلال البحث والتدريب والابتكار، وفقًا للبيان.

وتحتل جامعة أوتاوا المركز الـ ١٤٥ على مستوى العالم طبقا لـتصنيف THE، كما تأتي جامعة أوتاوا في المركز رقم ١٩٢ كأفضل الجامعات العالمية على مستوى العالم والمركز الثامن كأفضل الجامعات العالمية في كندا طبقا لتصنيف U.S News & World Report Rankings.