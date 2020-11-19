500 جنيه زيادة في أسعار حديد التسليح في عدد من المصانع

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار حديد التسليح ارتفعت نحو 500 جنيه تسليم أرض المصنع في عدد من المصانع، بدءا من اليوم الخميس.

وزاد سعر الطن بشركة حديد عز إلى 10600 جنيه، كما زاد سعر طن الحديد شركة بشاى للصلب وحديد المصريين والسويس للصلب إلى 10450 جنيها، تسليم أرض المصنع، وفقا لقول الزيني.

وأضاف رئيس الشعبة، أن متوسط سعر طن الحديد لباقي المصانع يتراوح بين 10100 و10600 جنيه، تسليم أرض المصنع.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بين 10100 و10800 جنيه، بحسب الشركة.

وتعتبر هذه الزيادة الأولى في سعر طن الحديد خلال نوفمبر الجاري.

وأرجع الزيني، ارتفاع أسعار الحديد الحالية إلى ارتفاع أسعار الخامات بالبورصات العالمية.

وذكر الزيني، أن سوق مواد البناء يعاني حالة من الركود بحركة البيع والشراء، وخاصة بعد وقف تصاريح البناء.

وكانت الحكومة أعلنت وقف تراخيص البناء في المدن الكبرى وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر، فضلا عن الوقف الكامل لها في 4 محافظات.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.