تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، بنسبة 0.01% إلى مستوى 11062 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.66% إلى مستوى 11063 نقطة.
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