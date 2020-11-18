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تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:14 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، بنسبة 0.01% إلى مستوى 11062 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.66% إلى مستوى 11063 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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