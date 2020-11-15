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سعر كرتونة البيض يتراجع جنيهين واستقرار الدواجن في بداية الأسبوع

03:55 م الأحد 15 نوفمبر 2020
سعر كرتونة البيض يتراجع جنيهين واستقرار الدواجن في بداية الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كرتونة البيض جنيهين بالمزرعة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

ووفقا لقول السيد، فإن كرتونة البيض تراجعت إلى 24.5 جنيه بالمزرعة اليوم الأحد، مقابل 26.5 جنيه أمس، لتباع للمستهلك ما بين 29.5 و30.5 جنيه بالأسواق.

واستقر سعر كيلو الدواجن البيضاء لتصل إلى 19 جنيها بالمزرعة، وتباع بسعر 25 جنيها للمستهلك.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة بين 26 و27 جنيها، لتباع للمستهلك بين 31 و32 جنيها.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر الكتكوت تراجع إلى بين 5 و7 جنيهات بالمزرعة مقابل 9 جنيهات و11 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

كرتونة البيض الدواجن البيض

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