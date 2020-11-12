مبيعات سوديك تقفز 174% في الربع الثالث من 2020 إلى 2.2 مليار جنيه



كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" إن إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفع إلى 2.21 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان نتائج الأعمال الذي أرسلته الشركة للبورصة اليوم الخميس، ارتفعت المبيعات بذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 174% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل 2.08 مليار جنيه.

ورغم هذه الزيادة تراجعت إيرادات النشاط خلال الفترة إلى 3.2 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019، بنسبة انخفاض 7%.

وحققت سوديك زيادة في أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، رغم تراجع الإيرادات.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الخميس، ارتفاع صافي ربح الفترة (يناير – سبتمبر 2020) إلى 536.1 مليون جنيه مقابل 503.9 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة في تقرير نتائج الأعمال، إن إلغاءات المبيعات وصلت إلى 20% من إجمالي المبيعات خلال التسعة أشهر، فيما ارتفع إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة بنسبة 23% لتصل إلى 4.1 مليار جنيه.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".