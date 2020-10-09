زيادة الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضروات في سوق العبور في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة والفاصوليا، في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار البطاطس والبصل، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وسجل سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة زيادة تصل إلى 2.25 جنيه، في سوق العبور مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح سعر الكيلو بين 2 و 4.75 جنيه، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه، بتراجع بين 25 قرشا و75 قرشا.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.75 جنيه بزيادة بين 50 قرشا و2.25 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه، بتراجع بين 25 قرشا و75 قرشا.

البصل بين 3.25 جنيه و5 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا و75 قرشا.

الكوسة بين 3.5 جنيه و 7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 12 و 16 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

البامية بين 12 و18 جنيها، بزيادة 2 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البرتقال السكري بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و4 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و45 جنيها.

المانجو الهندي بين 12 و14 جنيها