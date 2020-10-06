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أسعار الدواجن ترتفع في السوق المحلي والكيلو يسجل 20 جنيهًا بالمزرعة

04:19 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
أسعار الدواجن ترتفع في السوق المحلي والكيلو يسجل 20 جنيهًا بالمزرعة

أسعار الدواجن

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء بالمزرعة بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأحد الماضي، بحسب ما ذكره عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وارتفع سعر كيلو البيضاء بالمزرعة إلى 20 جنيها مقابل 18 جنيها، الأحد الماضي، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيها.

وتابع السيد، أنه على رغم انخفاض سعر الدواجن في المجمل خلال الفترة الحالية، إلا أن المواطن لا يشعر بانخفاض الأسعار، ويباع الكيلو في بعض الأماكن بنحو 27 و28 جنيها.

وطالب السيد، بإنشاء بورصة لأسعار الدواجن، لضبط الأسعار بالأسواق، والرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار.

وأشار السيد إلى ضرورة تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية لأنه سيمكّن للجهات الرقابية من متابعة المحلات بشكل أكبر.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

أسعار الدواجن السوق المحلي شعبة الدواجن غرفة القاهرة التجارية

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