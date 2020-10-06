أسعار الذهب في مصر ترتفع 3 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 جنيهات للجرام مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 832 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 829 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 713 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 951 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6656 جنيها.

وعالميا، شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال تعاملات متقلبة في جلسة اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الأوقية نحو 1.29 دولار بنسبة 0.07% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليصل السعر إلى 1912.24 دولار في الساعة الرابعة و50 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع سعر أوقية الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين بنحو 13.69 دولار ليصل إلى 1913.53 دولار بنهاية الجلسة.