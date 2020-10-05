الترددات الجديدة لشركات المحمول تنعش خزينة الدولة بـ 1.2 مليار دولار

كتب- علاء حجاج:

تنتعش خزينة الدولة بعائدات الترددات الجديدة التى طرحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شركات المحمول والتي تصل قيمتها إلى نحو 1.2 مليار دولار.

وأطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مزايدة للترددات الجديدة الشهر الماضي، بعد مطالبات من شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق للحصول على ترددات جديدة لتحسين الخدمة.

وبحسب مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد تقدمت للمزايدة الأولى شركتا فودافون والمصرية للاتصالات للحصول على 60 ميجا هرتز ترددات مقسمة على باقتين، 40 ميجاهرتز و20 ميجاهرتز.

وطلبت فودافون الحصول على باقة 40 ميجا هرتز، فيما طلبت المصرية للاتصالات الحصول على باقة 20 ميجاهرتز.

وأوضح المصدر لمصراوي أن المزايدة الثانية كانت خاصة بطرح 20 ميجاهرتز وتقدمت لها شركة اتصالات مصر فقط.

وحددت المزايدة الحصول على الترددات بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وحدد سعر الـ 10 ميجا هرتز بـ 150 مليون دولار.

وتصل عائدات تخصيص الترددات إلى نحو 1.2 مليار دولار، وسيتم سداد 50% من قيمة الترددات فور توقيع اتفاقية التخصيص والإخلاء الخاصة بالترددات.

ويقسط المبلغ المتبقي على قسطين بالتساوي، ويسدد خلال 3 سنوات، بالجنيه المصري محسوب على سعر الدولار وقت السداد.

تصل عائدات المزايدة الأولى نحو 900 مليون دولار، منهم 600 مليون دولار نظير تخصيص 40 ميجا هرتز من الترددات لشركة فودافون مصر، و300 مليون دولار مقابل تخصيص 20 ميجاهرتز للشركة المصرية للاتصالات.

فيما تصل عائدات المزايدة الثانية إلى 300 مليون دولار جراء تخصيص 20 ميجا هرتز من الترددات لشركة اتصالات مصر.

وبحسب المصدر فإنه جاري الآن اعتماد نتائج المزايدات من جانب مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفق الإجراءات المتبعة لطرح وتخصيص الترددات، وسيتم الإعلان عن نتائجها خلال أيام.