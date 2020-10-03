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البطاطس عند 3.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

10:28 ص السبت 03 أكتوبر 2020
البطاطس عند 3.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه.

البصل بين 3.75 و 5.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و 6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 12 و16 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و 6 جنيهات.

الرمان بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و 40 جنيها.

المانجو الهندي بين 12 و14 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة البطاطس سوق العبور

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