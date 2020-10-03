البطاطس عند 3.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.
البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه.
البصل بين 3.75 و 5.75 جنيه.
الكوسة بين 3 و7 جنيهات.
الفاصوليا بين 11 و15 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و 6.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البامية بين 12 و16 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و 6 جنيهات.
الرمان بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.
المانجو العويس بين 20 و 40 جنيها.
المانجو الهندي بين 12 و14 جنيها.
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