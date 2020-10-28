"جامع": نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وأوكرانيا مستقبلا

كتبت – شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة مع دولة أوكرانيا وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضحت أن حرص مسؤولي البلدين على ترجمة العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وكييف لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والأوكراني على حد سواء.

وأشارت إلى أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تربط الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لنقل العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين لمستويات متميزة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها الوزيرة مع وفد أوكرانى رفيع المستوى برئاسة السفير ايهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

و حضر اللقاء ايفهيني يينين نائب وزير الخارجية الأوكراني وتاراس كاتشكا نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة والممثل التجاري لأوكرانيا إلى جانب الوزير مفوض تجاري محمد السيد مدير إدارة شئون أوروبا بجهاز التمثيل التجارى ومايكل جمال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بقطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية .

وأوضحت الوزيرة أن عقد هذا اللقاء يأتى فى إطار توجيهات الرئيسين المصرى والأوكراني بتعيين نقاط اتصال بين البلدين لإدارة منظومة التعاون الاقتصادى المشترك حيث تتولى وزيرة التجارة والصناعة تمثيل الجانب المصري وموفد الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية ممثلاً عن دولة أوكرانيا.

وأشارت إلى أن المباحثات قد تناولت سبل تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة فى ظل الإمكانات والمقومات فى كلا البلدين .

وبحث الجانبان إمكانية تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك من القطاعين الحكومي والقطاع الخاص بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتحديد مجالات التعاون المستقبلي بين البلدين .

ولفتت جامع الى حرص الوزارة على الاستفادة من التكنولوجيات والخبرات الصناعية الاوكرانية المتطورة ونقلها للصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الانتاجية، مشيرةً الى ترحيب الحكومة المصرية بتواجد الصناعات الأوكرانية على الأراضي المصرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصري في كافة المجالات الصناعية إلى جانب الاستفادة من التيسيرات والحوافز الاستثمارية والتي أتاحتها الحكومة للمستثمرين مؤخراً

ونوهت الوزيرة الى امكانية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال صناعة الأثاث خاصة وأن مصر لديها خبرات كبيرة في هذا الصدد حيث تمتلك احدى اكبر مدن صناعة الأثاث بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وهي مدينة دمياط للأثاث وكذلك الاستفادة من منتجات الأخشاب الاوكرانية كمدخل إنتاج رئيسي لصناعة الأثاث المصرية

وأشارت جامع إلى أن المباحثات قد أكدت على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات المواصفات والجودة والنظام الجمركي، مشيرة إلى أنه جارى إعداد عدد من مذكرات التفاهم الهادفة لتعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات وذلك تمهيداً لتوقيعها خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأكد ايهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة ،وذلك باعتبارها شريكاً إقتصادياً رئيسياً لأوكرانيا فى القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضي 2.6 مليار دولار .

ولفت إلى أن هناك فرصاً متميزة للتعاون الاقتصادى بين البلدين وبصفة خاصة فى مجالات تخزين الحبوب وإنشاء الصوامع حيث تمتلك اوكرانيا خبرات كبيرة فى هذه المجالات .

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المصري الأوكرانى المشترك فى المجال الصناعى والإستفادة من التاريخ الطويل للتواجد الصناعى الأوكرانى على الأراضى المصرية والخبرات الصناعية والأوكرانية المتطورة في مختلف المجالات ،لافتاً إلى استعداد بلاده للتعاون مع الجانب المصرى فى مجالات إعادة بناء المشروعات الصناعية وإنشاء مشروعات جديدة وصيانة المشروعات القائمة .