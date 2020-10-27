تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و30 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و64 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، بين 30 و120 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

وهبط سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه.