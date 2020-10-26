السعيد: قرار تأسيس شركة لصناعات السكك الحديدية خطوة مهمة لخدمة الاقتصاد

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، إن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة مهمة تخدم الاقتصاد القومي وتحدث نقلة كبيرة في الصناعات الوطنية.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين، أكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومتابعتها المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر.

وأشارت إلى اللقاءات المتعددة التي جمعت وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والنقل لمتابعة آليات التنفيذ ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخطوات التنفيذية لإقامة أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل بشرق بورسعيد.

وأوضحت أنه تم خلال هذه اللقاءات أيضا بحث خطوات تأسيس الشركة المسؤولة عن إنشاء وإدارة المصنع متمثلة في الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكلٍ من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص.

وذكرت الوزيرة أن نشأة هذه الشركة تأتي بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها بهدف توطين تلك الصناعة.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال الشهر الجاري على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها؛ بهدف توطين هذه الصناعة.

ونصَّ القرار على أن إنشاء الشركة يكون من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكلٍ من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي.